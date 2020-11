Volker Schäfer hat Ende Oktober eine CD in den legendären Londoner Studios aufgenommen, in denen die Beatles fast ihr gesamtes Werk eingespielt haben. Durch die Zusammenarbeit mit dem Toningenieur Lewis Jones war er der Musikgeschichte näher, als er sich jemals hätte träumen lassen.

„Mein Traum wäre ja, dass Paul McCartney reinkommt, während ich in den Abbey Road Studios aufnehme, und meine Interpretationen von Beatles-Songs mag“. Das hat der Ettlinger Gitarrist Volker Schäfer im vergangenen Jahr einmal seinem Publikum erzählt. An zwei Tagen Ende Oktober hat er tatsächlich eine CD in den legendären Londoner Studios aufgenommen, in denen die Beatles fast ihr gesamtes Werk eingespielt haben.

17 Titel sind darauf zu hören, darunter zwölf Interpretationen von Beatles-Songs. Ausgesucht hat er sich die Titel, die „mir besonders gut gefallen und die spieltechnisch viele Freiheiten lassen“. Freiheiten, die Melodien der Beatles mit viel Liebe zum Detail zu „umspielen“, so wie man es von Schäfers Auftritten kennt.