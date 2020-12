„Ich bin mit meinem Latein am Ende“: Oberbürgermeister Johannes Arnold hatte sich mit deutlichen Worten an die Post gewandt, weil die Ettlinger mehrfach vor den verschlossenen Türen der Hauptpost standen. Zu einer Verbesserung der Situation führte das aber nicht.

Ständig wechselnde Öffnungszeiten und kurzfristige Schließungen: Oft standen die Kunden der Hauptpost in der Friedrichstraße dieses Jahr vor verschlossenen Türen.

Ihrem Ärger darüber machten viele auf Facebook Luft, andere wandten sich direkt an die Verwaltung. Oberbürgermeister Johannes Arnold schaltete sich schließlich persönlich ein.

In einem Schreiben an die Deutsche Post fand er Ende November deutliche Worte: „Mir ist völlig unverständlich, warum sich die Deutsche Post ein solches Verhalten von ihrem Dienstleister Postbank gefallen lässt. (...) Der Zustand ist für unsere Bürgerschaft nicht mehr länger hinnehmbar.“ Und im Brief an die Postbank-Mutter Deutsche Bank klagte Arnold: „Offensichtlich ist die Filiale schwach und mit nur wenig motivierten Mitarbeitern besetzt.“