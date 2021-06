Ettlinger Kino „Kulisse“ hat nach Wiederöffnung viel vor für den Sommer

Wieder am Start ist ab 17. Juni das Ettlinger Kino „Kulisse“. Hinter Marcus Neumann liegen harte Monate des Lockdowns.

Das Ettlinger Kino „Kulisse“, einziges Lichtspielhaus im südlichen Landkreis Karlsruhe, geht nach einem monatelangen Lockdown am Donnerstag wieder an den Start.

Hinter Marcus Neumann (49), der die „Kulisse“ seit 21 Jahren betreibt, liegt eine schwere Zeit der Zwangspause, die er aber auch genutzt hat.

Unser Redaktionsmitglied Heidi Schulte-Walter sprach mit Neumann über die wirtschaftliche Lage, die Wiederöffnung des Kinosaals und über das, was er in nächster Zeit auf seinem Freigelände am Dickhäuterplatz vorhat.