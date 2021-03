Ettlinger Landtagskandidaten in den sozialen Medien: Zahl der Abonnenten sagt nichts über Wahlerfolg aus

Wie agierten die Landtagskandidaten im Wahlkreis Ettlingen in den sozialen Medien wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale? Und wie aussagekräftig ist die Zahl der Abonnenten hinsichtlich des Wahlergebnisses?

Ganz beschaulich war die spätere Wahlsiegerin Barbara Saebel am Samstag bei Facebook und Instagram unterwegs: „Die Streuobstwiesen in unserem Land sind wahre Schätze“ , ließ sie in ihr soziales Netz schreiben.

Und dann zum Wahlkampf-Endspurt am Abend, sozusagen zur Sportschau-Zeit, präsentierte sie den Bundestagsabgeordneter Cem Özdemir live auf Facebook, Youtube und ihrer Website.

Siegessicher war da schon für den Talk angekündigt: „Wir gehen der Frage nach, warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg auch für die Politik in Berlin wichtig ist.“