Vorsicht und Abwarten – das ist das Gebot der Stunde in den Reisebüros in und um Ettlingen. Eigentlich, so sagen die Geschäftsführer unisono, sei jetzt im Januar Hauptbuchungszeit.

Im Vergleich zu den Vorjahren bewegen sich die Buchungen für Pfingst- und Sommerferien im Corona-Winter 2021 speziell in Bezug auf Fernreisen in „homöopathischen Dosen“.

So formuliert es zumindest Thorsten Stöber, Geschäftsführer des Volksbank Reisebüros. Auch für Mittelmeerziele wie Griechenland oder Mallorca sei die Anzahl der Buchungen noch sehr überschaubar. „Ich kenne momentan niemanden, der nicht verreisen will in diesem Jahr“, sagt er.

„Aber niemand wagt derzeit eine Prognose für bestimmte Reiseziele und eine bestimmte Reisezeit.“ Es gebe zwei Parteien von Urlaubswilligen. „Da sind die sehr Zurückhaltenden und Vorsichtigen. Sie fahren lieber mit dem Auto in den Bayerischen Wald oder so, als sich in den Flieger zu setzen. Und dann gibt es die anderen, die sagen: Wenn es möglich ist, dann buche ich auch.“