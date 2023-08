Ettlinger Sagen starten wieder: Geheimnisvolles jenseits der Alb

Sie sind seit vielen Jahren ein Selbstläufer im Kulturkalender der Stadt. Die Ettlingen Sagen in all ihren Facetten. Als Koproduktion mit dem Karlsruher Figurentheater marotte führen sie mal an die Alb, mal in die Unterwelt, mal an den Horbachsee.

Immer auf der Suche nach Geheimnisvollem, Mystischem oder schwer rational Erklärbarem. So auch jetzt nach der Sommerpause wieder. Die Reihe erfreut sich großer Beliebtheit. Häufig sind die angebotenen Termine binnen kurzem ausgebucht.

Jetzt also wieder „Sagen - Jenseits der Alb“. Um was geht’s? Mirko Sommer (alias Carsten Dittrich vom marotte-Theater), der ideenreiche Mitarbeiter der Ettlinger Stadtverwaltung, ist zurück. Und mit ihm der Geist der Frau, die wie keine andere vor Jahrhunderten das Bild Ettlingens geprägt hat: Markgräfin Franziska Sibylla Augusta.

Ein heiterer Stadtspaziergang

Besucherinnen und Besucher können laut städtischer Presseinformation mit den beiden einen Streifzug durch die Ettlinger „Albstadt“ unternehmen und dabei Einblicke in Sibyllas facettenreiches Leben gewinnen. Das spielte sich vor allem im Schloss ab, ihrem Witwensitz.

Von ihr kann man erfahren, wie der Turm der Martinskirche durch die Liebe gerettet wurde, wie ein sagenhafter Jesuitenschatz beim Wiederaufbau der zerstörten Stadt half und was Ettlingen mit China zu tun hat.

Das Ganze ist eine heiter-theatrale Stadt-(Ver)führung für jung wie alt mit dem Figurentheater marotte aus Karlsruhe in Kooperation mit der Stadt Ettlingen. Die Termine dafür sind am 13. September, 28. September und 28. Oktober jeweils um 20 Uhr, Treffpunkt ist bei der Rathausbrücke Ettlingen, die Tour dauert circa 90 Minuten.