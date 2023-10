Noch sitzen die Schüler aus Ettlingen in der israelischen Negevwüste fest. Landrat Christoph Schnaudigel erklärt, wie es der Gruppe geht und wann an eine Ausreise zu denken ist.

Die Schülergruppe des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen sitzt noch immer in Israel fest. Darüber informierte Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) am Montag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Die elf Schüler, zwei Lehrer sowie eine Begleiterin der Landkreisverwaltung waren von den dramatischen Ereignissen in der israelischen Partnerregion des Landkreises Karlsruhe, Sha’ar HaNegev, überrascht worden.

Sie seien seit Samstag an einem sicheren Ort in der Negevwüste untergebracht. „Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut“, sagte Schnaudigel.

Das Gebiet in der Wüste sei bislang nicht von Raketenangriffen betroffen gewesen, die Hotelanlage verfüge außerdem über einen Sicherheitsraum. „Stand jetzt ist die Gruppe dort in Sicherheit“, so Schnaudigel weiter. Die Schüler hätten Essen und Trinken, per Whatsapp seien sie außerdem ständig in Kontakt mit ihren Eltern.

Ausreise-Termin der Ettlinger Schülergruppe steht noch nicht fest

Wann die Schüler ausgeflogen werden können, steht indes noch nicht fest. „Wir hoffen, dass die Ausreise am Mittwoch gelingt“, sagte Schnaudigel. An diesem Tag war auch die ursprüngliche Rückreise nach Frankfurt mit der Lufthansa geplant. Lufthansa hatte angekündigt, frühestens am Mittwoch wieder Ziele in Israel anzufliegen.

Gleichzeitig spreche die Landkreisverwaltung mit Reisebüros über alternative Flüge. Am Baden Airpark soll an diesem Montag wieder eine Maschine aus Israel landen.

Priorität bei diesen Überlegungen habe aber stets die Sicherheit der Schülergruppe, betonte Schnaudigel. „Es ist besser, jetzt dort zu bleiben, als in ein anderes, umkämpftes Gebiet zu gehen.“