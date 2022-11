„Für mich war es das beste Programm, das wir je gespielt haben. Sowohl von unseren Fähigkeiten als auch von unserer Glaubwürdigkeit. Das ist eine wirklich runde Bilanz“, sagt Horst Ringwald über das Abschiedsprogramm des Ettlinger Seniorenkabaretts. „Die Grauen Zellen auf Reisen – Abschiedstour“ hatte im November 2021 Premiere, nun stehen die endgültig letzten Vorstellungen an.

Für das Programm hat der mittlerweile 97-jährige Fritz Pechovsky als Autor noch einmal das Beste aus ausgewählten Spielzeiten zusammengestellt, aber es auch mit Neuem verknüpft.

Es gibt viel Musik, meist bekanntes Liedgut mit neuen Texten versehen. Es gibt Spielszenen zu brennenden politischen Themen und es gibt mehr Persönliches als in früheren Programmen.

Pechovskys Bilanz aus 27 Jahren fällt rundweg positiv aus. „Wir sind ja ständig gewachsen“, sagt er. Ein großer Schritt nach vorn sei die Zusammenarbeit mit der Regisseurin Ines Krautwurst gewesen: „Als sie dazu gekommen ist, sind wir erst richtig zusammengewachsen. Sie hat unsere Ideen immer akzeptiert und bühnenreif gemacht.“

Das gemeinsame Arbeiten habe sie auch als Personen reifen lassen – darüber sind sich alle Ensemble-Mitglieder einig. Norbert Grünling erzählt: „Ich komme aus einer Familie, bei der die Kultur keine so große Rolle spielt. Durch die Grauen Zellen bin ich mittlerweile viel interessierter an Musik und Theater.“

„Schön ist, dass wir nicht nur Rollen spielen, sondern die sind, die wir im normalen Leben auch sind“, sagt Ingeborg Ringwald, „ich konnte verschiedene Fähigkeiten entwickeln. Ich bin im Singen und im Spielen viel freier geworden.“

„Ich habe mich pudelwohl gefühlt, auch weil ich ständig am Lernen war“, sagt Horst Ringwald. „Ich erlebe mich anders. Ich bin im Umgang mit anderen Menschen offener, selbstbewusster geworden“, pflichtet Romy Schmidt bei. „Vor kurzem hat mich eine Frau auf der Straße angesprochen und gesagt: Das ist ja so schade, dass Sie jetzt aufhören!“

Wie geht es für die Ex-Kabarettisten weiter? Norbert Grünling hat sich über die Seniorentheatergruppe des Karlsruher Sandkorn-Theaters informiert, Horst Ringwald spielt mehr Skat, seine Frau freut sich über mehr Zeit zum Lesen.

Über einen Lese-Abend mit kabarettistischen Texten denken alle gemeinsam nach, der bedarf keiner Proben. Der rastlose Fritz Pechovsky vertont derzeit mit Ettlinger Musikern einige seiner Gedichte: „Die sind schon jugendgefährdend“, schmunzelt er und fügt hinzu: „Ich kann nicht aufhören. Ich schreibe jeden Tag irgendwas. Sonst werde ich blöd.“

Senioren

Die „Grauen Zellen“ treten am 5. November ab 20 Uhr in der „kleinen bühne“ auf. Außerdem gibt es noch zwei Auftritte im Begegnungszentrum Ettlingen. Diese finden am 20. und 26. November jeweils ab 15 Uhr statt. Weitere Infos unter www.seniorenkabarett-grauezellen.de