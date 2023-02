Immer mehr Ältere suchen Rat in der Ettlinger Suchtberatung

Nach 35 Jahren im Job, zwölf davon in Ettlingen, zieht Elmar Hurle einen Schlussstrich: Diese Woche hat der 63-Jährige seinen Schreibtisch in der Suchtberatungsstelle im Rohrackerweg geräumt.

Seit 2011 hat er dort Gespräche mit Suchtkranken und Angehörigen von Suchtkranken geführt und versucht, ihnen „ein besseres Leben“ zu ermöglichen, wie er es nennt.

Vollständige Abstinenz sei für dieses bessere Leben keine Voraussetzung, sagt Hurle, der eigentlich gelernter Maschinenschlosser ist, sich dann aber für ein Studium der sozialen Arbeit entschied.

Vielmehr geht es darum, der Sucht nicht mehr so viel Raum zu lassen im Leben. Etwa, indem die konsumierte Drogenmenge verringert wird: „Wenn einer zwölf Flaschen Bier am Tag getrunken hat und nach einer Beratung nur noch vier Flaschen täglich trinkt, dann hat er ein besseres Leben“, nennt Hurle ein einfaches Beispiel.

Der Blick auf Suchterkrankungen habe sich gewandelt, seit er 1988 einen Job in der Rehaklinik für Drogenabhängige in Freiolsheim angetreten hat. „Früher hat man gedacht, man macht einmal eine richtige Therapie und dann ist der Betroffene geheilt.“

Heute gehe es darum, „die Abstinenzzeiten auszuweiten und Konsumzeiten zu verringern“. Das sei eher realistisch, „obwohl es auch Leute gibt, die jahrzehntelang nicht trinken.“ Wichtig sei, die Menschen aus ihren gewohnten Strukturen zu holen, ihnen neue Freizeitmöglichkeiten und Joboptionen aufzuzeigen.

Wenn Hurle von Sucht spricht, dann denkt er meist an Alkohol. Denn dieser immer noch das häufigste Suchtmittel, gefolgt von Cannabis.

Wobei sich das Verhältnis verändert hat: „Früher kamen drei Viertel mit Alkoholproblematik in die Beratung“, heute nur noch etwas mehr als die Hälfte. Gleichzeitig sei der Anteil derjenigen mit einem Cannabisproblem auf 26 Prozent gestiegen.

Den Rest machten harte Drogen wie Kokain aus sowie Glücksspiel- und Mediensucht. Drei bis vier Menschen pro Jahr würden im Schnitt wegen pathologischen Glücksspiels in eine stationäre Therapie vermittelt, ein bis zwei Menschen wegen Mediensucht. In der Regel handele es sich bei letzteren um Männer, deren Alltag zum Beispiel von Computerspielen bestimmt wird.

