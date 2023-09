Ettlinger Tierheim und UNA-Tierrettung sind an ihren Kapazitätsgrenzen

Mit besonders vielen Schildkröten hat die UNA-Tierrettung in diesem Sommer zu tun, das Ettlinger Tierheim platzt wegen vieler Katzen aus allen Nähten. Beide Einrichtungen vermuten, dass mehr Tierhalter in der Urlaubszeit ihre Vierbeiner aussetzen.

Am häufigsten werden sie vormittags und abends gerufen, wenn Spaziergänger unterwegs sind, aber auch nachts müssen sie raus: Das Team der UNA-Tierrettung mit Hauptsitz in Dobel hat in diesem Sommer alle Hände voll zu tun. Mehr als sonst, berichtet Sprecher Uwe Lässig, „bei den Einsätzen haben wir eine Steigerung von 21 Prozent“.

1.756 Mal seien er und sein Team dieses Jahr schon ausgerückt, um kranke, verletzte oder ausgesetzte Tiere abzuholen. Kurz vor der Urlaubszeit seien vor allem Haustiere wie Katzen, Hunde, Kaninchen gefunden worden.

Einmal hatte jemand in Karlsruhe gleich einen ganzen Karton mit zwei Kaninchen, einer Katze und einem Vogel vor dem UNA-Stützpunkt abgestellt. Ein anderes Mal fand man auf einem Parkplatz sechs ausgesetzte Kaninchen.

Bei Schildkröten und Katzen ist es besonders schlimm

Lässig glaubt, dass einige Halter, die sich in der Corona-Zeit ein Haustier zugelegt haben, nun dessen überdrüssig geworden sind. Oder gemerkt haben, dass der Aufwand doch zu groß ist. Und das betrifft nicht nur Hunde und Katzen.

Auch exotischere Tiere wie Schlangen und Echsen greift die UNA-Tierrettung auf und versucht, sie an eine Auffangstation oder ans Reptilium in Landau zu vermitteln. Besonders häufig, sagt Lässig, seien derzeit Schildkrötenfunde. „Die nimmt fast niemand mehr an.“ Teilweise müssen die Tierretter sehr weit fahren, um die Fundtiere in sichere Hände zu geben.

Beim Tierheim Ettlingen landen laut Leiterin Lisa Schoch derzeit besonders viele Katzen. 24 Plätze habe man für die Samtpfoten, derzeit seien aber 41 Katzen im Tierheim untergebracht, davon 28 Kitten. „Wir wissen gar nicht mehr, wohin damit“, sagt Schoch.

Auch sie vermutet, dass mehr Tiere ausgesetzt werden. Ein Grund könnten die gestiegenen Kosten für den Tierarzt sein, mutmaßt sie. Seit November müssen Halter tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihren Vierbeiner beispielsweise untersuchen oder impfen lassen wollen.

Versorgung der Tiere kostet inzwischen viel Geld

Schoch und ihr Team spüren die Kostensteigerungen auch deutlich. Denn sie müssen, wenn ihnen ein Tier von einem Fundbüro vermittelt wird, Untersuchungen und Impfungen vornehmen. Bis zu 100 Euro könne das Impfen bei einer Katze kosten.

Von den Kommunen, mit denen ein Vertrag für die Annahme von Fundtieren besteht, bekommt das Tierheim vier Wochen lang Tagesgeld für die Verwahrung und Versorgung.

33,40 Euro pro Tag sind das etwa für einen Hund und 8,20 Euro für ein Kaninchen, berichtet Schoch. Und ergänzt: „Das Geld reicht nicht.“ Deshalb sei der Vorstand dabei, mit den acht Vertragskommunen – darunter etwa auch Marxzell, Karlsbad und Malsch – über die Pauschalen zu verhandeln.

Kommunen vermitteln Fundtiere weiter an Tierheime oder Vereine

Die Kommunen sehen ihrerseits keine andere Möglichkeit als die Tiere weiterzuvermitteln, die im Fundbüro gemeldet werden. Es sei denn, der Besitzer kann ausfindig gemacht werden. Rheinstetten hat nach Angaben der Stadtverwaltung nicht nur einen Vertrag mit dem Tierheim Ettlingen, sondern auch mit dem Verein Katzenstimmen.

Als Fundtiere gemeldet wurden dort neben Katzen und Hunden auch Kaninchen, Wellensittiche und Schildkröten. Eine Häufung von Tierfunden in der Urlaubszeit sei nicht festzustellen.

Auch in Ettlingen werden immer mal wieder Tierfunde gemeldet, laut Fundbüro aber nur zwei- bis dreimal pro Monat. Meistens seien dies Katzen, Hunde oder Kaninchen, aber auch Schildkröten sind hier schon aufgelaufen.

Meist löse sich das Problem von selbst, weil der Halter sein Tier wiederfindet, heißt es aus dem Fundbüro. Manchmal gelingt es auch, anhand der Hundemarke den Halter ausfindig zu machen.