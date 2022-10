Ettlinger Watthaldensee: Abwasser war wohl Ursache für Schwarzfärbung

Das Rätsel um den schwarz eingefärbten See im Ettlinger Watthaldenpark scheint gelöst: Die Stadtverwaltung vermutet, dass die Ursache Abwasser war, das in den Quellkanal des Sees gelangte.

Wie Beate Sommer vom Stadtbauamt erläutert, verläuft der Quellkanal des Sees ab dem Märzenbrünnele auf Höhe von Auto Krasser in der Pforzheimer Straße parallel zum Schmutzwasserkanal, der die dort ansässigen Industriebetriebe an die Kanalisation anbindet.

Nach Aussage von Sommer sind beide Kanäle seit jeher durch kleine „Fenster“ miteinander verbunden. Der Quellkanal liegt aber etwas höher als der Schmutzwasserkanal, sodass das Schmutzwasser normalerweise nicht ins Frischwasser gelangt.

Keine giftigen Stoffe im See festgestellt worden

Normalerweise – denn im September ist es offenbar zu einem Überstau in der Abwasserleitung gekommen, das heißt, das Wasser drückte nach oben durch die Fenster in den Quellkanal und floss letztlich in den See.

Chemische oder giftige Stoffe seien im See nicht festgestellt worden, so Sommer. Den an den Schmutzwasserkanal angeschlossenen Betrieben könne kein Vorwurf gemacht werden, „sie haben ihr Wasser ordnungsgemäß entsorgt“.

Ein Labor hatte Wasserproben aus dem Watthaldensee untersucht. Was genau die Schwarzfärbung verursacht hat, hat das Labor laut Beate Sommer aber noch nicht final eingrenzen können.

Für die Stadt bedeutet der Ausschluss von chemischen oder giftigen Substanzen aber zunächst einmal Entwarnung.

Öffnungen zwischen Kanälen werden bei Sanierungsarbeiten geschlossen

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden keine weiteren toten Fische im See entdeckt, das Wasser sei wieder weitestgehend klar.

Deshalb wird die Absperrung durch rot-weißes Flatterband, die seit mehr als zwei Wochen besteht, kommende Woche wieder entfernt.

Damit nicht noch einmal Abwasser in den See eingetragen wird, werden die kleinen Öffnungen, die Quellkanal und Schmutzwasserkanal verbinden, bei den derzeit laufenden Sanierungsarbeiten geschlossen, erklärt Beate Sommer.