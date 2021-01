Unsere Straßenmeisterei hat es so formuliert: das Herz des Tunnels hat aufgehört zu schlagen. Der Verkehrsrechner im Tunnel ist abgestürzt und lässt sich bislang nicht mehr zum Laufen bringen. Wir haben das zunächst per Fernwartung, die Reparatur ließ sich aber nicht bewerkstelligen Inzwischen ist der Rechner ausgebaut und bei der Wartungsfirma in Stuttgart, wo man versucht, ihn zu reparieren. Wir hoffen, dass die Instandsetzung glückt. Was sie kostet, kann ich derzeit nicht sagen.