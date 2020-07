Europäischer Wettbewerb

Nicht nur die Eisberge schmelzen auf Anikas Bild, auch die Erde löst sich auf: der auf Wellen dahintreibende Ball ist im oberen Drittel noch intakt, dort kümmert sich ein Mann mit Schaufel und Besen um einen kleinen Dreckhaufen. Doch unter der Wasseroberfläche löst sich die Erde auf, aus ihrem Inneren quellen Plastikabfälle heraus und verteilen sich im Meer. Mit Holzmalstiften hat die Achtklässlerin von der Anne-Frank-Realschule den in Europa verankerten Wunsch nach sauberem Wasser und Luft bildlich dargestellt.

„Vordergründig scheint noch alles ok“, meinte OB Johannes Arnold zu dem Werk von Anika Maier, das der Jury den einzigen Bundespreis in diesem Jahr in Ettlingen wert war. Wer nur das obere Drittel des Bildes betrachte, kann sich scheinbar in Sicherheit wiegen; unter der Oberfläche ist der Schaden beträchtlich. „Danke für die Gedanken, die du dir gemacht hast, und für die Mahnung, die du handwerklich bemerkenswert umgesetzt hast“, zollte der Oberbürgermeister der Achtklässlerin seinen Respekt.

Normalerweise findet die Preisverleihung zum Europäischen Wettbewerb, dem ältesten Schülerwettbewerb, in würdigerem Rahmen statt mit buntem Begleitprogramm, vielen quirligen, aufgeregten Schülerinnen und Schülern, stolzen Eltern und (Kunst-)Lehrerinnen und –Lehrern. „Mir war es wichtig, trotzdem die Preisverleihung vorzunehmen“, so der OB, der dem Team des Amts für Bildung, Familie Jugend und Senioren um die stellvertretende Leiterin Silvia Rottenecker für die Organisation dankte.

„EUnited“ war der Oberbegriff des 67. Europäischen Wettbewerbs, verteilt auf 13 altersdifferenzierte Aufgabenstellungen, die von „Lieblingsheldinnen und –helden“ über Zirkus und „Körperkult(ur)“ bis zum Klima reichten. Zehn Schulen beteiligten sich, 102 Orts- und Landespreis und eben ein Bundespreis ‚sprangen‘ für Ettlingen ‚heraus‘. Die Sorge um die Zukunft der Erde ein Europa und beschäftige die Menschen, so der OB weiter, dies zeige nicht zuletzt die Jugendbewegung „Friday for Future“. Der Dank des OBs galt auch der Sparkasse Karlsruhe, die zum Wettbewerb alljährlich Schecks an die Schulen überreicht.





Kunstlehrerin Erika Mossever hat ebenfalls Anteil am Erfolg Anikas, regte sie doch die junge Malscherin an, trotz einer Erkrankung das Bild noch fertigzustellen und einzureichen. „Ich bin stolz auf dich“, sagte sie, es freue sie immer, wenn es gelinge, Themen wie den Klimaschutz in den Herzen und Köpfen der Kinder zu verankern. Die Rektorin der Anne-Frank-Realschule, Christine Kirchgäßner, fügte dem Lob für Anika den Dank an ihre engagierte Lehrerschaft hinzu.

Ob das Bild einen Platz in ihrem Zimmer finden werde, wollte der OB wissen, doch Anika war sich da noch nicht sicher. Ihre Mutter Margarete freute sich sehr über den Erfolg der Tochter. Einen Preis für ein Gemälde habe ihres Wissens in ihrer Familie bislang noch niemand erhalten. Vorerst wird das Bild noch in der Schule bleiben, neben den übrigen preisgekrönten Werken wird es im Herbst in einer Ausstellung gezeigt.





Der 68. Europäische Wettbewerb 2021 steht unter dem Motto „Digital EU – and YOU?“, ein Thema, das der technikbegeisterten Anika vielleicht ebenfalls liegt. „Ich bin gespannt, ob wir uns nächstes Jahr wieder sehen“, verabschiedete sich OB Arnold.