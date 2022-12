Ich habe mir das Spiel tatsächlich alleine zuhause angeschaut und natürlich der Mannschaft die Daumen gedrückt. Diese WM hat mich aber nicht so gepackt wie frühere Turniere. Die Freude daran war mir einfach genommen, weil wir seit vielen Wochen nur negative Berichterstattung über das Ereignis in Katar haben. Wie mir ist es vielen Fußballinteressierten gegangen, wir hatten irgendwann mal keine Lust mehr auf die Weltmeisterschaft. Ich hatte auch Kontakt zu ein paar Spielern in Katar und glaube sagen zu können, dass es da schon an Unterstützung auch aus der Heimat gefehlt hat. Zu viel Neid und Häme, zu viele Themen jenseits des Fußballs. Das Ausscheiden in der Vorrunde habe ich nicht erwartet und war entsprechend geschockt.