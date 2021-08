Für Expertin aus Ettlingen ist jeder Tag ein Weltkatzentag

Eigentlich ist das ganz einfach. Die Tiere werden in ihrer Umgebung betreut,während der Besitzer verhindert ist. Das heißt also, der Sitter geht in die betreffende Wohnung und versorgt das Tier, als wäre es sein eigenes. Da sich die Leute im Freundeskreis kennen und die Daten von allen im Verein vorliegen, gibt es da kein Problem. Man sucht sich natürlich jemanden, der möglichst im gleichen Ort oder in der Nähe wohnt. Sonst wird es zu aufwendig. Es gibt im Freundeskreis ein Punktesystem, und es ist klar, dass wer sein Tier während Abwesenheit betreut haben will, auch selbst ehrenamtlich betreuen muss. Da alle aus dem Freundeskreis das Wohl der Tiere wollen, funktioniert das auch. Ich selbst habe nur gute Erfahrungen gemacht. Als ich nach einer sechswöchigen Australienreise zu meiner Katze und meinem Kater zurückgekommen bin, die zuhause versorgt wurden, war es so, als wäre ich nur kurz einkaufen gewesen.