Ein geparktes Fahrzeug ist in einem Zeitraum von Montag 19.45 Uhr bis Dienstag 18.30 Uhr in der Pforzheimer Straße in Ettlingen beschädigt worden. Die Besitzerin hatte ihren Wagen auf der Höhe der Hausnummer 172 am Straßenrand abgestellt, heißt es in einer Mitteilung des Karlsruher Präsidiums.

Als die Fahrerin am Dienstag gegen 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie im hinteren Bereich des linken Stoßfängers Schäden. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich beim Aus- oder Einparken das abgestellte Auto gestreift.

Bislang habe sich aber niemand gemeldet, der den Unfall verursacht hatte. Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 entgegen.