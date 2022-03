Fahrradfahrer kollidiert in Ettlingen mit geöffneter Autotür

Schwer am Kopf verletzt

Bei dem Versuch, aus ihrem Auto auszusteigen, hat eine 27-Jährige am Freitagvormittag in Ettlingen einen 51-jährigen Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Frau ihren Wagen kurz vor 9 Uhr an der rechten Straßenseite des Hermann-Löns-Weges.

Anschließend öffnete sie zum Aussteigen die Fahrertür, wobei sie nicht auf den Verkehr achtete und so den von hinten herannahenden Radfahrer übersah. Dieser wurde durch die sich plötzlich öffnende Tür überrascht und konnte nicht mehr ausweichen.

Er stieß mit dem Lenker gegen den Türrahmen und stürzte, wobei er sich schwer am Kopf verletzte. Einen Helm trug der 51-Jährige nicht.

Rettungskräfte versorgen den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt knapp 500 Euro.

Polizei gibt Tipps Zur Vermeidung sogenannter „Dooring“-Unfälle empfiehlt die Polizei, die Fahrertür mit der rechten anstelle der näherliegenden linken Hand zu öffnen. Durch diese als „holländischer Griff“ bezeichnete Methode muss der Oberkörper eingedreht werden, wodurch der Schulterblick fast automatisch gemacht wird. So geraten mögliche Radfahrer schneller in das Sichtfeld. Natürlich sollten Autofahrer aber bereits zuvor den Rück- sowie Seitenspiegel im Blick haben.