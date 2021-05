Krankenkasse will erst nicht zahlen

Emilia muss sterben, und das weiß ihre Mutter Alesya (Nachname der Redaktion bekannt) auch. Das viereinhalb Jahre alte Mädchen aus Ettlingen hat Pflegestufe fünf, ist medizinisch austherapiert und wird palliativ versorgt.

Emilia leidet an Leukodystrophie. Sie war ein Frühchen, wog bei ihrer Geburt nur 1.600 Gramm und blieb wochenlang in der Klinik. „Als sie entlassen wurde, hat man uns gesagt: „Sie nehmen ein gesundes Kind mit nach Hause“, erinnert sich die Mutter. Dem war nicht so. Nach einem knappen halben Jahr meldeten sich die ersten Krankheitsanzeichen bei Emilia.

Emilia kann weder laufen noch sprechen