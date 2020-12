Alexandra Kölmel hat in den vergangenen Wochen viel geweint. Die Mutter zweier Töchter und eines schon erwachsenen Sohnes schläft sehr schlecht. Ihrem Lebensgefährten Matthias Pumptow geht es psychisch etwas besser, aber auch er tut sich schwer, das Geschehnis vom Nachmittag des 12. November zu verarbeiten. An dem Tag brannte die Dachgeschosswohnung am Ortsrand von Oberweier, die das Paar mit den beiden Mädchen seit knapp einem Jahr bewohnt, komplett aus.

Wir hatten nur noch die Kleide,r die wir an dem Tag getragen haben. Alexandra Kölmel, Brandopfer

Die Familie stand vor dem Nichts. „Wir hatten alle nur noch die Kleider, die wir an dem Tag getragen haben“, sagt Alexandra Kölmel. Praktisch nichts konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor den Flammen retten. Einen Dokumentenordner, ein paar CD`s und ein Laptop, das aber schwer beschädigt ist.

Auch Familienfotos sind unwiederbringlich weg

„Am schlimmsten war, dass die Fotos von meinem Vater, die im Wohnzimmer hingen, verbrannt sind“, erzählt Alexandra Kölmel. Ihr Partner ergänzt mit leiser Stimme: „Und die von meiner Frau, die ich vor drei Jahren durch Krankheit verloren habe.“ Mehrere Stunden lang dauerte es, bis die Feuerwehr den schweren Brand, dessen Ursache möglicherweise ein technischer Defekt war, unter Kontrolle hatte. Andertags rückte sie nochmals an, um Glutnester zu löschen. Da war die Familie schon durch Vermittlung von Bürgermeister Moritz Heidecker ins leer stehende Hotel Sonne gezogen, wo sie seither wohnt.

Nur die ältere Tochter wollte die Wohnung nochmals sehen

Die achtjährige Tochter Michèle ist bislang nicht nach Oberweier zurückgekehrt. „Wir wollten ihr den Anblick der zerstörten Wohnung ersparen“, erklärt dazu Mutter Alexandra. Raphaela, die zwei Jahre ältere Tochter, habe sie vor kurzem einmal mitgenommen, weil „sie den Wunsch hatte, ihr Zimmer nochmals zu sehen.“ Oder besser gesagt das, was davon übrig war. Nicht viel mehr als ein paar verkohlte Wände. Denn das ganze Mobiliar, die Bücher, die Spiele , ja die Schmuckstücke, die`s von der Patentante zur Kommunion gab - alles unwiederbringlich verloren. Und auch das Kostüm für den Gardetanz bei der „Lyra“ Durlach - einfach futsch.

Uns wurden viele Sachspenden gebracht. Wolfgang Matzka, Ortsvorsteher Oberweier.

„Für die Kinder ist das viel schwerer zu ertragen als für uns Erwachsene“, meint Matthias Pumptow. Er schöpft inzwischen wieder Hoffnung, und das liegt vor allem an der „immensen Hilfsbereitschaft in Oberweier. Die hat uns überwältigt“. Der Ortschaftsrat startete schon kurz nach dem Unglück eine Spendenaktion, die noch immer läuft. Ortsvorsteher Wolfgang Matzka berichtet von diversen Geld- und vielen Sachspenden, die uns gebracht wurden“. Von Kuscheltieren, über Elektrogeräte bis zu warmer Kleidung war eigentlich alles dabei. Ihr Arbeitgeber, sagen Kölmel und Pumptow, habe ihnen einen ausrangierten Bus zur Verfügung gestellt. „ Den nutzen wir jetzt vorübergehend als Lager“. Beide sind bei Köhler Transfer beschäftigt, einem Fahrdienstleister. Köhler engagiert sich als Begleitperson bei Schüler- und Behindertentransporten, Pumptow als Fahrer.

Aussicht auf eine vorübergehende Wohnung in Ettlingen

Vielleicht hat der Bus ja schon bald ausgedient und kann entladen werden, da die Familie eine möblierte Vier-Zimmer-Wohnung in der Ettlinger Kernstadt in Aussicht hat. Wenn das klappt, will sie dort so lange bleiben, bis die alte Wohnung in Oberweier renoviert ist. „Das aber „kann Monate dauern ,hat uns der Vermieter mitgeteilt“, so Alexandra Kölmel. Denn das ganze Dach muss komplett saniert werden, zudem muss alles wieder austrocknen. „Die Feuerwehr hat hier eine Million Liter Löschwasser gebraucht“, berichtet Wolfgang Matzka. Kölmel und Pumptow wollen mit dem Mädchen „auf jeden Fall zurück in den Ort, weil die Dorfgemeinschaft hier toll funktioniert“. Zunächst aber freuen sie sich „zumindest ein bisschen“ auf Weihnachten bei Alexandra Kölmels Mutter in Bad Herrenalb Und natürlich darüber, „dass weder wir noch jemand von der Feuerwehr oder ein anderer Hausbewohner am 12. November verletzt wurde“.

Service

Spenden für die Brandopfer an die Stadt Ettlingen Iban: DE 07 66050101 0108319070 (Sparkasse Karlsruhe) Stichwort:Brand Oberweier.