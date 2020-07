Beste Stimmung

Familienfest beim 15. Altstadtlauf der Volksbank Ettlingen

Was den Reiz hier ausmacht? „Dass jeder mitlaufen kann. Egal wie gut, wie schnell oder wie trainiert er ist“, tönt es aus der Gruppe. Da ist was dran. Unter den 1 000 Startern beim „Volksbank Ettlingen Altstadtlauf“ finden sich genauso Anfänger wie Spaßläufer, ambitionierte Amateure und gute Laufcracks. Oder solche, wie Andreas aus Linkenheim, der „untrainiert“ die zehn Kilometer abspulen will. Das kann wehtun.