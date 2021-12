„Rising Star“

FDP-Landtagsabgeordnete Alena Trauschel aus Ettlingen erhält Nachwuchspreis der europäischen Liberalen

Alena Trauschel ist so etwas wie ein Jungstar der Liberalen in Baden-Württemberg. Die 22-Jährige aus Ettlingen ist die jüngste Abgeordnete im Landtag. Nun haben auch die liberalen Parteien in Europa das Talent auf ihrem Schirm.