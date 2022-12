Christmette in St. Dionysius

Festliche Feier in Ettlingenweier bewegt die Herzen der zahlreich erschienenen Gläubigen an Heiligabend

Vollbesetzte Bänke, der Duft von Weihrauch und gemeinsames Feiern – nach Corona genossen die Gläubigen an Heiligabend in St. Dionysius in Ettlingenweier die gemeinsame Christmette.