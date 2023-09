Nach einem Diebstahl in einer S-Bahn verläuft eine Polizei-Fahndung nach den Tätern erfolgreich. Ein Beschuldigter widersetzt sich seiner Festnahme und verletzt eine Beamtin.

Rucksack in S-Bahn geklaut

Drei Männer konnten am späten Sonntagabend nach einem Diebstahl in einer Straßenbahn vorläufig festgenommen werden. Gegen 23:10 Uhr entwendeten laut Polizeiangaben die Diebe einen Rucksack aus einer S-Bahn in der Wilhelmstraße und flüchteten anschließend zunächst unerkannt.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei wurden drei Männer im Alter zwischen 28 und 43 Jahren festgestellt Die Männer waren offenbar gerade dabei, das zuvor erlangte Diebesgut untereinander aufzuteilen. Beamte des Polizeireviers Ettlingen und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel nahmen die drei Männer in der Folge vorläufig fest.

Beschuldigter widersetzt sich der Festnahme

Bei der Festnahme widersetzte sich einer der drei Beschuldigten massiv gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten und griff diese unvermittelt an. Eine Polizistin wurde hierbei durch Bisse des 31-jährigen Beschuldigten leicht verletzt.

Der gestohlene Rucksack wurde sichergestellt und anschließend samt Inhalt seinem Eigentümer übergeben. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden zwei Beschuldigte wieder auf freien Fuß entlassen. Der 31-jährige Angreifer musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.