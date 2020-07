Sechsstelliger Sachschaden

Dachstuhlbrand in Waldbronn-Busenbach: über 50 Feuerwerleute im Einsatz

Bei einem Brand in Waldbronn-Busenbach ist am Sonntag ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich an dem Gebäude entstanden. Verletzt wurde niemand, wie der Feuerwehrverband des Landkreises Karlsruhe jetzt mitteilte. Die Feuerwehr war mit über 50 Mann vor Ort. Wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes gegenüber bnn.de sagte, dauerte der Einsatz bis Mitternacht.