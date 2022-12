Feuerwehreinsatz: Kellerbrand in Ettlingen

Am Montagabend ist in einem Keller in Ettlingen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Ein Kellerbrand in der Ettlinger Dieselstraße ist am Montagabend glimpflich abgelaufen. Trotz starker Rauchentwicklung wurde niemand verletzt, teilte die Polizei mit.

Gegen 19 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einer Kellertür wahrgenommen. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an. Die Polizei kam mit drei Streifenwagen vor Ort an. Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell in den Griff.

Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Als mögliche Brandursache zieht die Polizei einen 11-Jährigen in Betracht. Dieser soll eine Feuerwerksfontäne angezündet und anschließend in Handtüchern erstickt haben. Diese verstaute er in einem Karton.