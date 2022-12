Zum Verkaufsstart für Feuerwerk am Donnerstag waren die Verkaufsregale und Auslagen in den Ettlinger Supermärkten rasch wie leergefegt. Was im Einkaufskorb landete – und was es kostete.

Mit der Ausarbeitung der Einkaufsliste haben Roman und Peter schon vor Wochen begonnen, an Weihnachten bekam sie den letzten Schliff. Am Donnerstag um kurz vor zehn Uhr haben sie alles, was sie brauchen, um es an Silvester so richtig krachen zu lassen.

Feuerwerksbatterien mit mehreren Hundert Schuss, Knallfrösche und Raketen stapeln sich im Einkaufswagen, den sie auf den Kaufland-Parkplatz in der Zehntwiesenstraße schieben.

„Wir sind schon zum zweiten Mal heute hier“, sagt Peter. Um 6.45 Uhr haben er und sein Freund Roman aus Bruchhausen mit ihrer Einkaufstour begonnen, die sie zu Aldi, Lidl, Kaufland und zum Fachgeschäft Pyromania in Karlsruhe führte.

Waren waren schnell vergriffen

Sie waren zum Verkaufsstart für Feuerwerk am 29. Dezember aber nicht die einzigen, die extra früh aufgestanden sind. Und so kam es, dass bei Kaufland, als sie ankamen, zunächst die gewünschten Waren schon vergriffen waren und sie später noch mal wiederkommen mussten.

Dort, wie in anderen Supermärkten, hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, die Auslagen mit Feuerwerk nachzufüllen.

Auf über 1.000 Euro beziffert Peter sein Budget für Feuerwerkskörper und Pyrotechnik. Dieses Jahr hat er es höher angesetzt, schließlich liegen zwei Jahre Böllerverbot hinter ihm.

Nach fünf Minuten war alles weg. Nico (17), Supermarktkunde

Nico (17) und Noah (16) haben am ersten Verkaufstag für Feuerwerk schon um 7.50 Uhr Schlange gestanden vor der Aldi-Filiale, die um 8 Uhr öffnete, um noch etwas abzugreifen. „Und trotzdem war’s knapp“, sagt Nico, „da war nach fünf Minuten alles weg“.

Nach dem Aldibesuch ging es weiter zu Lidl und um zehn Uhr stehen die beiden Jungs aus Ettlingenweier vor der Kaufland-Filiale, beladen ihr Moped mit weiteren Böllern, die sie drinnen gekauft haben. Ihr Budget? „30 Euro“, sagt Noah, das reiche.

Mehr muss es auch für Klaus Glaser nicht sein, der sich eine Packung mit fünf Feuerwerksbatterien für 29,99 Euro gekauft hat, und Anja und Alexander Delnard sind sogar noch genügsamer: Lediglich eine Handvoll Raketen und ein paar Knallerbsen für Töchterchen Hannah landen im Einkaufskorb.

Das Feuerwerk sei doch „recht teuer“, meint die Mutter. Sie investiert lieber noch etwas Geld in Partyhütchen für die Feier.

Für Kinder ist es ein Spektakel. Manuel Reichert, Feuerwerkskäufer

Voll beladen mit Feuerwerksbatterien („die machen weniger Müll“), Raketen und Knallerbsen („für die Kinder“) ist dagegen der Einkaufswagen von Manuel Reichert und Patrick Mackert, die sich bei Lidl in der Zehntwiesenstraße eingedeckt haben.

Der 30-jährige Mackert freut sich, dass er es nach zwei Jahren Verbot wieder krachen lassen kann. Auch wegen seiner Tochter dreijährigen Emmi: „Für sie ist es das erste Feuerwerk, das sie aktiv mitbekommt.“ Manuel Reichert will seinen Kindern das Lichtspektakel ebenfalls nicht vorenthalten.

Für ihn sei das immer ein Highlight gewesen: „Ich erinnere mich noch dran, wie wir um kurz vor zwölf total müde raus sind in die Kälte und mit großen Augen das Feuerwerk bestaunt haben.“

Klar, für die Umwelt sei es schlecht, räumt der 35-Jährige ein. Ob und wie viel er abfeuere, müsse jeder für sich entscheiden.

BUND-Verteter weist auf Feinstaubbelastung und Auswirkungen auf Tiere hin

Abgesehen von der Feinstaub- und CO 2 -Belastung, die es verursache, versetze das Feuerwerk auch Tiere in „fürchterliche Angst“, sagt Ludwig Schulz vom BUND Rheinstetten.

Dass in diesem Jahr weniger geböllert wird, weil die Menschen in den beiden Jahren des Verbots die Ruhe schätzen gelernt haben, glaubt er nicht. Generell steige aber der Anteil der Menschen, die die Böllerei kritisch sehen.

In Ettlingen ist das Abfeuern von Feuerwerkskörpern, wie bundesweit, am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt, erklärt Ordnungsamtsleiter Kristian Sitzler.

Untersagt ist es laut Gesetz nur in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und besonders brandempfindlichen Gebäuden.