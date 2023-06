Mit der „Club 27 - Ü 27 Party“ startete in Ettlingen eine neue Veranstaltungsreihe. Zum Auftakt im Kino Kulisse kamen rund 250 Leute in Feierlaune.

Trotz des kurzfristigen Ausfalls der Traditionsveranstaltung Alb in Flammen ging es am Samstagabend in Ettlingen farbenfroh zu. Und zwar bei der Club-27-Party im Kino Kulisse, der ersten Veranstaltung des neuen Partyformats „Ettlingen by night“.

Rund 250 Feierwütige waren gekommen, um bis tief in die Nacht gemeinsam zu trinken und zu tanzen. Dementsprechend zufrieden äußerte sich Organisator Daniel Schindler: „Wir sind sehr zufrieden, die Ettlinger nehmen das Format an und sorgen für gute Stimmung.“

Unter den Besuchern ist auch Daniel Grawe, der zufällig an diesem Wochenende auf Heimatbesuch war und sich die Partygelegenheit nicht nehmen ließ. „Wenn schon die Alb nicht in Flammen steht, brennt wenigstens hier die Hütte“, sagte der Wahl-Frankfurter bildlich gesprochen.

Bei sommerlichen Temperaturen waren viele der überwiegend jungen Leute direkt vom See oder aus der Stadt zum Feiern gekommen. „Es ist einfach eine geile Party, man trifft Freunde und andere coole Leute“, waren sich Pascal (28) und Vanessa (26) aus Waldbronn einig.

„Ettlingen by night“: Jungs der Biermarke „Fusel“ sind auch vor Ort

Und Benni Stader aus Ettlingen freute sich darüber, dass in Ettlingen so eine Veranstaltung auf die Beine gestellt wird. „Um richtig feiern zu können, muss man sonst ja immer nach Karlsruhe fahren“, meinte der 25-jährige Ettlinger, ehe er sich auf den Weg in Richtung Außenbereich macht.

Um richtig feiern zu können, muss man sonst ja immer nach Karlsruhe fahren. Benni Stader, Partybesucher aus Ettlingen

Dort hat das Team hinter der Ettlinger Biermarke Fusel mit „Beerpong“ und „Cornhole“ Trinkspielmöglichkeiten aufgebaut und steht erstmalig auch mit einem zur Bar umgebauten alten Feuerwehrauto für den Getränkenachschub parat.

„Unser Angebot wird angenommen, zudem ist richtig was los, aber es ist auch nicht überfüllt“, zeigte sich Geschäftsführer Yann Schneider ebenso zufrieden mit der Atmosphäre. Denn das Konzept mit der Tanzfläche im Innenbereich und der Chillout-Area mit Spielen und Raum für nette Unterhaltungen im Außenbereich geht auf.

„Es ist für jeden etwas dabei“, bringt es Hannes Walter auf den Punkt. Der 35-jährige gehört altersmäßig der Ü27-Gruppe an, doch das Event war explizit offen für alle Altersgruppen.

„Wir wollten bewusst eine Veranstaltung für die etwas ältere Zielgruppe schaffen, verwehren aber niemandem der über 18 ist den Einlass, sodass wir ein bunt gemischtes Publikum haben“, erklärte Schindler.

Und da sich viele im Publikum untereinander kennen kommt bei netten Gesprächen neben der Tanzfläche eine familiäre Atmosphäre auf. „Es ist eine Veranstaltung von Ettlingern für Ettlinger“, nennt Schindler seine Intention.

Weitere Partys nach dem Marktfest, an Halloween und in der Weihnachtszeit

Und für die Ettlingen-Liebhaber gibt es im Laufe des Jahres noch drei weitere Veranstaltungen, die das sechsköpfige Team um Schindler geplant hat: Nach dem Marktfest, an Halloween sollen Partys stattfinden, zudem eine Weihnachtsmarkt-Afterparty.

„Wir haben noch was vor und wollen das Format als Marke in Ettlingen etablieren“, machte Schindler, der selbst als DJ auflegte, Lust auf mehr.