Die Angelvereine in Rheinstetten, Ettlingen und Malsch stehen in der Startlöchern für den traditionellen Fischverkauf am Karfreitag. Speisen können – anders als während Corona – auch wieder vor Ort verzehrt werden.

Etwa 100 Kilo Forelle hat der Verein beim Zuchtbetrieb im Eyachtal schon vor gut sechs Monaten vorbestellt, hinzu kommen rund 300 Kilogramm weitere Lebensmittel: andere Fischarten wie Zander und Merlan, Pommes und Zutaten für Flammkuchen.

Der Sportfischerverein Rheinstetten-Forchheim ist gewappnet für den Karfreitag, an dem traditionell am Vereinsheim Fisch verkauft und verzehrt wird.

Rund 60 Ehrenamtliche sind laut dem Vereinsvorsitzenden Alexander Roskowetz im Einsatz, für Auf- und Abbau, an den Verkaufsständen und an den Öfen.

Auch Vegetarier gehen in Rheinstetten nicht leer aus

Den Besuchern außer Fisch auch eine vegetarische Alternative zu bieten, sei dem Verein ein wichtiges Anliegen, so Roskowetz. Deshalb gibt’s neben Pommes und Kartoffelsalat auch Flammkuchen mit Tomate und Mozzarella.

Die Nachfrage nach vegetarischen Speisen steige, und dem wolle man gerecht werden, sagt Roskowetz.

Verkauft wird am Karfreitag ab 11 Uhr am Anglerheim am Epplesee. Die Schwarzwaldforellen von der Fischzucht Zordel räuchert der Verein einen Tag vorher in eigenen Öfen, das Zanderfilet (ebenfalls von Zordel) und Merlanfilet (vom Gastro-Großhändler) werden gebacken. Zum Fisch gibt’s Brötchen, Pommes oder Kartoffelsalat.

Möglich ist der Verzehr vor Ort oder nach Abholung. Wer sich für die zweite Option entscheidet, muss sich sein Behältnis selber mitbringen, betont Roskowetz. „Wir haben keine To-go-Verpackungen.“ Das Thema Nachhaltigkeit sei dem Verein sehr wichtig.

Die Einkaufspreise sind im Schnitt um circa 15 Prozent gestiegen. Alexander Roskowetz, Sportfischerverein Rheinstetten

Deshalb versuche man, den Fisch regional einzukaufen und nicht vom billigsten Anbieter. Und obwohl sich die Inflation im Einkauf bemerkbar macht – „die Preise sind im Schnitt um circa 15 Prozent gestiegen“ – halte man die Kosten für die Besucher beim Karfreitags-Fischessen möglichst moderat, betont Roskowetz.

Schließlich handele es sich um ein Familienfest. „Wir könnten für 0,33 Liter Cola locker drei Euro verlangen“, nennt er ein Beispiel, „wir haben den Preis aber nur von 2,60 auf 2,70 Euro angehoben.“

Er hoffe am Karfreitag auf mehr als 600 Besucher, sagt Roskowetz. Das Event sei für den Verein auch finanziell sehr wichtig, weil darüber Einnahmen generiert werden können.

Auch in Ettlingen und Malsch werden die Räucheröfen angeworfen

Wer am Karfreitag Fisch essen möchte, wird nicht nur in Rheinstetten fündig. Auch am Buchtzigsee in Ettlingen findet von 11 bis 15 Uhr der traditionelle Fischverkauf der Angelsportgemeinschaft statt – erstmals seit der Corona-Zeit wieder in vollem Umfang mit Vorort-Verzehr und Getränkestand.

Angeboten werden gebackenes Zanderfilet, gebackenes Merlanfilet und gebackenes Schollenfilet, entweder im Brötchen mit Remoulade oder auf dem Teller mit einer Portion Kartoffelsalat.

Wie in Rheinstetten bieten auch in Ettlingen die Angler frisch geräucherte Forellen – allerdings wegen der begrenzten Kapazitäten in den beiden großen Räucheröfen nur auf Vorbestellung.

Den Fisch kauft der Verein laut dem zweiten Vorsitzenden Markus Glück seit vielen Jahren bei einem Gastronomie-Lieferanten ein, „der ihn in den benötigten Mengen und in Top-Qualität verlässlich liefern kann“. Sicherlich gebe es billigere Anbieter, aber für den Verein zähle Qualität.

Vorbereitungen ab 6 Uhr in der Früh

Mit den Vorbereitungen für das Event hat der Verein bereits im Februar begonnen, aufgebaut wird am Gründonnerstag und am Festtag selbst ab 6 Uhr in der Früh. Insgesamt sind für Verkauf, Auf- und Abbau, Braten und Räuchern Glück zufolge mehr als 30 Vereinsmitglieder im Einsatz.

Geräuchert wird auch beim Angelsportverein Malsch-Hurst am Karfreitag: Ab 10 Uhr gibt es auf dem Vereinsgelände am Tankgraben traditionell zubereitete Forellen, wahlweise mit Kartoffelsalat oder Brot oder im Weck mit Zwiebeln. Dazu Bier oder antialkoholische Getränke.

Erstmals seit Corona ist der Verzehr vor Ort in geselliger Runde wieder möglich, freut sich der Verein. Dafür werden Tische und Zelte aufgestellt.