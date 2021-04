Fischverkauf an Karfreitag am Ettlinger Buchtzigsee und in Rheinstetten

Für viele Vereine ist der Fischverkauf an Karfreitag eine der wichtigsten Einnahmequellen. Coronabedingt bieten einige den Fisch dieses Jahr nur zum Mitnehmen an, andere verzichten ganz auf den Verkauf.

Karfreitag ist Fischtag: Das gilt längst nicht mehr nur für gläubige Christen. In Restaurants werden Fischgerichte in vielen Variationen angeboten.

Auch für Vereine in Ettlingen und dem Umkreis bedeutet der Fischverkauf am letzten Tag der Fastenzeit eine wichtige Einnahmequelle. Coronabedingt verzichten dieses Jahr jedoch einige von ihnen darauf.

Nach 2020 möchte die Angelsportgemeinschaft (ASG) Ettlingen den Fischverkauf nicht noch einmal aussetzen – deshalb sind die Verantwortlichen heilfroh, dass sie in Rücksprache mit dem Ordnungsamt ein Hygienekonzept erarbeiten konnten, das die Aktion am Karfreitag zumindest in reduzierter Form ermöglicht.

Schollen-, Merlanfilets und Kartoffelsalat am Ettlinger Buchtzigsee

Zwischen 11 und 15 Uhr verkauft der Verein wie gewohnt am Vereinsheim Buchtzigsee (Parkplatz Restaurant „Seelig“) gebackene Schollen- und Merlanfilets sowie Kartoffelsalat. Im Einbahnstraßensystem können sich die Besucher ihren „Fisch to go“ vor Ort abholen.

Eine Vorbestellung bis Donnerstag, 1. April, 12 Uhr, ist erforderlich. Sie kann täglich zwischen 15 und 20 Uhr telefonisch unter (0 72 43) 9 80 65 79 oder per E-Mail an vorbestellung_karfreitag@asg-ettlingen.de aufgegeben werden. Besteller müssen angeben, zu welcher Uhrzeit sie ihren Fisch abholen. Vor Ort muss eine OP-Maske oder FFP2-Maske getragen werden.

Das Konzept steht und fällt mit der Vernunft der Besucher. Markus Glück, 2. Vorstand ASG Ettlingen

Markus Glück hofft darauf, das sich alle an die Vorgaben halten: „Das Konzept steht und fällt mit der Vernunft der Besucher“, sagt er. Die Einnahmen durch den Fischverkauf seien „überlebensnotwendig“ für den Verein. Andere Geldquellen hat man gerade nicht – und die Kosten für die Pacht von Buchtzigsee und Teilen der Alb sowie den Fischbesatz laufen weiter.

Fischessen nach „Corona-Art“ in der Aussegnungshalle Rheinstetten

Zum Fischessen nach „Corona-Art“ lädt der Kleintierzuchtverein Mörsch am 2. April zwischen 11 und 17 Uhr in die Aussegnungshalle am Sportpark ein. Auch hier gilt: Es gibt nur Straßenverkauf und keinen Verzehr vor Ort, zudem ist eine Vorbestellung erforderlich.

Angeboten werden Backfisch, Merlanfilet, Zanderfilet, Forelle und hausgemachter Kartoffelsalat. Bestellungen nehmen Klaus Gindner, Telefon (0 72 42) 51 27, Thomas Fitterer, Telefon (0 72 42) 70 01 61, und Bertold Burkart, Telefon (07 21) 51 98 00, bis 1. April entgegen.

Früher haben wir fast 1.000 Essen verkauft an so einem Tag. Jochen Jehle, Vorsitzender Sportfischerverein Rheinstetten

Auf den lukrativen Fischverkauf verzichten muss derweil der Sportfischerverein Rheinstetten-Forchheim. „Wir würden es liebend gerne machen“, sagt der Vereinsvorsitzende Jochen Jehle. Aber er befürchte, dass bei diesem frühlingshaften Wetter der Ansturm am Karfreitag zu groß werde und die Corona-Abstandsregeln nicht mehr einzuhalten sind.

„Früher haben wir fast 1.000 Essen verkauft an so einem Tag, da war die Hölle los“, erinnert er sich. Dass der Verkauf nicht stattfinden kann, „tut richtig weh“, sagt Jehle.

Es ist das zweite Jahr, in dem diese ganz wichtige Einnahmequelle wegbricht. Fredy Pfeiffer, Vorsitzender Verwaltung TSV Auerbach

Und auch beim TSV Auerbach heißt es warten auf bessere Zeiten. „Wir können das nicht anbieten“, sagt Fredy Pfeiffer zum Fischverkauf, „auch nicht to go“.

Ohne Vorbestellung wisse man nicht, wie man kalkulieren solle und selbst wenn man Fisch auf Vorbestellung anbieten würde: Bei dem großen zu erwartenden Andrang sei es schwierig, sicherzustellen, dass alle Menschen die Corona-Abstände einhalten. „Es ist das zweite Jahr, in dem diese ganz wichtige Einnahmequelle wegbricht“, bedauert Pfeiffer.

Auch Fischzüchter verzeichnet Einbußen

Der Verzicht auf den Fischverkauf an Karfreitag macht sich auch in der Fischzucht Zordel bemerkbar. Viele Vereine bestellen dort ihre Ware. „Es sind auf jeden Fall deutliche Einbußen“, sagt Fischzüchter Oliver Felbrich.

Auch die Gastronomie sei zurückhaltender beim Fischeinkauf – Privatleute dagegen kauften häufiger direkt vor Ort Fisch zum Verzehr zu Hause ein.