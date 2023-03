Es bröckelt im Erholungsgebiet

Majolika-Fliesen fallen ab – Kunstwerk am Ettlinger Horbachsee wird Sanierungsfall

Die Majolika-Terrasse am See im beliebten Ettlinger Horbachpark ist notleidend. Die Fliesen blättern weiter ab. Ein kostspieliges Rettungspaket muss her.