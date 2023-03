Frau streift Auto in Ettlingen und bemerkt Schaden erst später

Unfallflucht hat eine Frau in Ettlingen am Mittwochabend versehentlich begangen, als sie zu spät bemerkte, dass sie ein anderes Auto beim Ausparken gestreift hat.

Eine 38-jährige Frau hat mit ihrem Auto am Mittwochabend in der Pforzheimer Straße in Ettlingen ein anderes Fahrzeug gestreift. Die Polizei teilte mit, dass die Frau den Unfall erst später realisierte, als sie den Schaden an ihrem Auto bemerkte. Sie kehrte daraufhin an die Unfallstelle zurück, wo das Auto ihres Unfallgegners allerdings nicht mehr stand. Deshalb verständigte sie anschließend die Polizei.

Die Unfallverursacherin parkte ihr Auto gegen 16.25 aus, als es zu dem Unfall kam. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Der Halter oder die Halterin des unbekannten Pkw sowie Zeugen des Unfalls bittet die Polizei, sich unter (0 72 43) 3 20 00 in Verbindung zu melden.