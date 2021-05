Begrenzte Besucherzahl

Freibäder in Ettlingen öffnen: Das müssen Badegäste vor dem Besuch wissen

In Ettlingen beginnt am Wochenende die neue Badesaison: Am Wochenende öffnen Buchtzigsee, Albgau-Freibad und Waldbad Schöllbronn ihre Pforten. Das müssen Badegäste vor dem Besuch wissen