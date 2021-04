Frühling, schönes Wetter, Freibadsaison. Die ist in diesem Jahr im südlichen Landkreis Karlsruhe zunächst eine Hängepartie. Der Saisonstart am 1. Mai in Ettlingen, Karlsbad oder Bad Herrenalb fällt ins Wasser.

Dem „Wir sind bereit“ folgt ein dickes „Aber“. „Wir könnten am 1. Mai unsere Freibäder öffnen. Die Vorbereitungen dafür sind so gut wie abgeschlossen“, sagt Daniel Daul, Chef der Ettlinger Bäder. „Wir dürfen aber nicht öffnen“, folgt prompt.

Die aktuelle Corona-Verordnung von Baden-Württemberg, einschließlich der Bundes-Notbremse, lässt eine derzeitige Öffnung von Freibädern nicht zu. Das gilt für alle Inzidenzwerte. Kurzum: Ausnahmen bei entsprechenden Werten sieht die aktuelle Verordnung nicht vor.

Erschwerend kommt laut Daul hinzu, dass die Landesverordnung für Schwimmbäder und Saunen Anfang 2021 ihre Gültigkeit verlor. Besagte Verordnung war mit eine Grundlage dafür, dass im Corona-Sommer 2020 die Freibäder unter bestimmten Voraussetzungen einige Wochen öffnen durften.

„Wir haben keine Planungssicherheit. Außer zu warten und sich auf einen möglichen Startschuss vorzubereiten, könnten wir momentan nichts machen“, so der Tenor. Und wie es aussieht, steht den Freibädern wie bereits im Vorjahr eine außergewöhnliche Saison bevor.

Was tut sich also in den Freibädern im südlichen Landkreis? Wie laufen die Vorbereitungen? Wann könnte es hier wie dort mit dem Freibadvergnügen losgehen?

Die Antworten auf die Fragen sind lediglich eine Momentaufnahme, zumal sich fast täglich irgendwelche Corona-Vorgaben ändern. Wann die Freibäder nun öffnen dürfen, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen.

Albgau-Freibad in Ettlingen, Buchtzigsee und Waldbad

Das mit dem 1. Mai als Öffnungstag für das Albgau-Freibad, für den Buchtzigsee und das Waldbad Schöllbronn ist dann wohl Makulatur. „Wir könnten loslegen“, betont Daul nochmals. „Mit unserem Hygienekonzept sind wir vergangenen Sommer gut gefahren. Das ließe sich alles bewerkstelligen.“

Um die gebotenen Abstände zu wahren, durften die Freibäder 2020 nur mit einem Drittel ihrer Normalkapazität ausgelastet werden. Für die Saisonvorbereitungen 2021 wurden die Mitarbeiter nach fünf Monaten aus der Kurzarbeit geholt.

Auf weiterhin moderate Eintrittspreise könnten sich die Freibadbesucher in Ettlingen freuen. Verzichtet wird auf den Verkauf von Jahreskarten.

Freibad Waldbronn

„Wir bereiten uns derzeit so vor, dass wir möglicherweise am 22. Mai das Freibad öffnen können“, berichtet Hartmut Karle von der Kurverwaltung.

Ab Montag beginnen die „Auswinterungsarbeiten“. Größere Reparaturen stehen nicht an. Bewährt hat sich laut Karle das Hygiene-Konzept aus dem Vorjahr. Einfluss und Mitspracherecht auf die Öffnungen hätten die Kommunen nicht. Die Entscheidungen fielen in Berlin beziehungsweise Stuttgart.

An den Eintrittspreisen soll sich in Waldbronn nichts ändern. Jahreskarten werden sinnigerweise auch dort nicht angeboten.

Freibad Karlsbad

„Intern planen wir zurzeit mit dem 22. Mai als frühestmöglichen Öffnungstermin“, berichtet Rechnungsamtsleiterin Petra Goldschmidt. Vor wenigen Tagen wurde mit den Saisonvorbereitungsarbeiten im Freibad begonnen.

Stichwort Betriebskosten: Sobald das Bad startklar sei, würden die Betriebskosten entsprechend steigen, so Goldschmidt. Problematisch werde es, wenn es weiterhin bei einer Schließung bliebe. Dann fielen die Einnahmen weg. „Wir müssten mit einem höheren Defizit rechnen.“

Freibad Malsch

„Geplant ist die Öffnung für den 13. Mai“, sagt Hauptamtsleiter Heribert Reiter. „Das entscheiden aber nicht wir.“ Was bleibt ist Hoffnung – auf eine „Öffnungsperspektive durch das Land, ähnlich wie im Vorjahr“.

Vorgesehen sind in Malsch (übrigens ähnlich wie in Waldbronn) täglich drei Öffnungsphasen mit jeweils maximal 300 Badegästen. Äußerst moderat – auch das gilt für die anderen Bäder – gestalten sich in Malsch die Eintrittspreise. Statt Jahreskarten wird es dort Bonuskarten geben.

Freibad Bad Herrenalb

Eigentlich sollte die Badesaison in der Kurstadt ab dem 15. Mai ihren Anfang nehmen. „Daraus wird nichts. Derzeit können wir keinen Öffnungstermin kommunizieren“, meint Karina Herrmann, Geschäftsführerin der örtlichen Stadtwerke.

Sollten die Hygiene-Vorgaben ähnlich aussehen wie 2020, wäre das Freibad gut gerüstet. „Aber das ist alles noch Glaskugelleserei“, schiebt Herrmann nach. Da man nicht wisse, wie viele Badegäste tatsächlich ins Bad dürften, seien die Eintrittspreise auch noch nicht festgelegt.