Früherer Ettlinger Dekan Werner Bier gestorben

Der frühere Ettlinger Dekan Werner Bier ist in seiner Heimat, im Neckar-Odenwald-Kreis, gestorben. Der 82-Jährige war nach seiner Zeit in Ettlingen noch einmal viele Jahre Dekan in Buchen.

Werner Bier, von 1982 bis 1997 Pfarrer in Herz-Jesu Ettlingen und Dekan im gleichnamigen katholischen Dekanat Ettlingen, ist in der Nacht zum Sonntag in seinem Heimatort Waldhausen bei Buchen im Alter von 82 Jahren gestorben.

„Werner Bier war ein Priester, der die Dynamik des Zweiten Vatikanischen Konzils begeistert aufgenommen und an seiner jeweiligen Pfarrstelle umgesetzt hat“, würdigte Hubert Streckert, Dekan des Dekanats Karlsruhe den Verstorbenen. Streckert arbeitete in seiner Kaplanszeit in Ettlingen von 1988 bis 1990 in der täglichen Seelsorgearbeit mit Bier zusammen.

Der Verstorbene habe als Pfarrer und Dekan die Fähigkeit besessen, auf Menschen unabhängig von Herkunft, gesellschaftlichem Stand und Alter zugehen zu können. „Er war offen für die Welt. Bei ihm musste man nicht superfromm sein. Er sah den Menschen und war als Seelsorger einfühlsam wie nur wenige“, zeichnete Streckert die Eigenschaften von Werner Bier nach.

Er hat viele Beziehungen aufgebaut

Werner Bier habe Beziehungen aufbauen können wie kein Zweiter. In seiner Gemeinde sei aus jeder Erstkommunionvorbereitung ein neuer Elternkreis entstanden, der sich oft noch Jahrzehnte später im kirchlichen Raum getroffen habe. Dies kann auch Siegfried Reiter, lange Jahre Pfarrgemeinderats- und Stiftungsratsmitglied in Herz-Jesu, bestätigen.

Monatlich habe sich sein eigener aus der Erstkommunion der Kinder entstandener Elternkreis während der Zeit von Bier in Ettlingen getroffen. Reiter erinnert sich auch an viele Begegnungen in der Zeit, als die neuromanische Herz-Jesu Kirche in den 1990er-Jahren renoviert wurde.

Bier hat Kirchenrenovation in Herz-Jesu vollendet

Dekan Werner Bier führte den Gedanken von Dekan Holtermann (1964 - 1981), der den Hochaltar der Kirche abgebrochen hatte, zu Ende und ließ einen Altar auf einer Insel in der Mitte der Vierung errichten.

So fällt der Blick heute auf den Altar als Zeichen der Gegenwart Christi, als Mitte der Gemeinde. Während die von Emil Wachter entworfenen Rosetten-Fenster in den Querschiffen ihr farbenfrohes Licht auf den Altar werfen, wölbt sich in der Vierungskuppel das Himmlische Jerusalem des Kölner Künstlers Clemens Hillebrand über dem Altar.

Neue Formen des Umgangs mit der Bibel umgesetzt

Über die damals gelungene Kirchenrenovation verlor Bier bei seinem Abschied von der Gemeinde kein Wort. Viel lieber als von seinen Bautätigkeiten sprach er von seiner seelsorgerlichen Arbeit.

Er hat in Ettlingen neue Formen des Umgangs mit der Heiligen Schrift, das „Bibelteilen“, in die Praxis umgesetzt. Die Anonymität einer Großpfarrei versuchte er mit einer Fülle an Kreisen und Gruppen zu lindern. Bier hinterließ eine gesunde und intakte Gemeinde. „Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ein Glaubenszeugnis ablegen und wie viele auf der Suche nach Gott sind“, meinte Bier 1997 beim Abschied aus Ettlingen.

Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ein Glaubenszeugnis ablegen und wie viele auf der Suche nach Gott sind. Dekan Werner Bier zum Abschied aus Ettlingen

Hans-Peter Stemmer, langjähriger Ettlinger Stadtrat und Pfarrgemeinderat, bestätigte die Aufgeschlossenheit von Bier. Nicht von ungefähr habe er sein Pfarrhaus immer offen gehalten und seinen Pfarrgarten regelmäßig für Begegnungen in der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nicht von ungefähr habe dieses Areal im Volksmund den Namen „Biergarten“ gehabt.

Seine Kindheit verbrachte Werner Bier in Billigheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Das Theologie-Studium absolvierte er in Freiburg und Luzern. Der Priesterweihe in Freiburg folgten Stationen in Mannheim, Wiesental-Waghäusel, Eppelheim und Ettlingen. Nach seiner Zeit in Ettlingen war er von 1997 bis 2008 als Pfarrer, Seelsorgeeinheitsleiter und Dekan in Buchen. Statt sich direkt in den Ruhestand versetzen zu lassen, ging er für sechs Jahre nach Mudau als Leiter der dortigen Seelsorgeeinheit.

Tod kam völlig überraschend

Kurz nach seinem 75. Geburtstag zog sich Werner Bier endgültig nach Waldhausen bei Buchen zurück. Er arbeitete weiter in der Seelsorgeeinheit. Er betreut die Bewohnerinnen und Bewohner des Caritas-Altersheims und die beiden Ordensschwestern, die dort wirkten.

Sein Engagement bei den Priesterpensionären und als deren Vertreter im Priesterrat der Erzdiözese sorgten dafür, dass er auch mit 82 Jahren geistig überaus rege und sehr offen in seinen Ansichten war.

„Nebenbei“ war er Dekanatsaltenseelsorger und begleitet die Gruppe der Pfarrhaushälterinnen in seiner Heimatregion. Sein Tod kam völlig überraschend. Noch am Freitag besuchte er in seiner Heimat die dortigen Josefsschwestern.

Kommuniongruppe blickt voll Dankbarkeit zurück

Wie sehr Bier immer noch mit Ettlingen verbunden war, ist nachfolgenden würdigen Worten der Kommuniongruppe 1984 der Pfarrei Herz-Jesu zu entnehmen: „Überrascht hören wir vom Tod unseres ehemaligen Pfarrers Werner Bier. Noch an Weihnachten hatten wir Kontakt mit ihm und nun ist er von uns gegangen. Wir erinnern uns an ihn als einen Menschen, der immer ein offenes Ohr für uns hatte. Das Reich Gottes hat er verkündet und auch gelebt. Unsere Freundschaft geht bis ins Jahr 1984 zurück, als wir Kommunionkinder zur Erstkommunion vorbereitet haben. Seither haben wir zu ihm herzlichen Kontakt gepflegt und uns freundschaftlich ausgetauscht. Wir beten für ihn und erinnern uns gerne an die Zeit in der er unter uns gelebt, und uns seine ruhige und besonnene Lebensart geschenkt hat. Kirche Gottes haben wir durch ihn gelernt und erfahren dürfen.“