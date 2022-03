Frühling bringt Farbe in die Parkanlagen: Das blüht jetzt in und rund um Ettlingen

Der Frühling ist da und mit ihm Krokusse und Narzissen, die in den Grünanlagen rund um Ettlingen aus dem Boden schießen. Was in der Region blüht und welche Rolle Nachhaltigkeit bei der Bepflanzung spielt.

Christine Plakinger ist auf Kontrollgang in der Ettlinger Scheffelanlage, wo unzählige Krokusse und Narzissen bereits ihre Blütenpracht entfalten. Sie ist bei der Garten- und Friedhofsabteilung zuständig für das Grünflächenmanagement. „Die Krokusse sind mehrjährig und verbreiten sich selbst, wir brauchen kaum nachzupflanzen. Und wir mähen, wenn sie verblüht sind, erst nach einiger Zeit ab, damit sie wieder stark werden können“, sagt sie.

In der Anlage finden sich auch viele Zwiebelpflanzen und Zierkirschen, sagt Ingrid Lotterer, die Leiterin der Garten- und Friedhofsabteilung. Die Scheffelanlage ist natürlich nicht die einzige gepflegte Anlage in Ettlingen. Da sind der Stadtgarten, der gerade schon wegen seiner wichtigen Lage in der Stadt bepflanzt wurde und der Barockgarten hinter dem Schloss mit Hornveilchen und Tulpen.

Der Horbachpark wartet früh mit Kornelkirschen und Kätzchenweiden (auch Salweide genannt) als Insektennahrung und Krokussen für Hummeln auf, so Lotterer. Etwas später kommen wie im Watthaldenpark Staudenpflanzen wie Iris, Krokusse, Winterlinge oder Fuchsien hinzu. „Wir setzen auf Daueranlagen, in denen immer etwas blüht“, sagt Lotterer. Noch ist nicht alles gepflanzt, manche Blumen wie Begonien, Fuchsien, Geranien oder Verbene – typische Beet- und Balkonpflanzen – folgen erst Mitte Mai nach den Eisheiligen.

Rheinstetten setzt in Anlagen auf Nachhaltigkeit

„Rheinstetten blüht auf“ ist das Motto Rheinstettens seit Jahren. Zuständig für das öffentliche Grün ist Stefan Eisenbarth und auch er setzt zunehmend mehr auf Nachhaltigkeit, versucht nur einjährige Pflanzen zu vermeiden. Rund 150.000 Zwiebelpflanzen werden in der ganzen Stadt maschinell gepflanzt. So finden sich etwa in den Fahrbahnteilern von Mörsch nach Neuburgweier, wie auch in beiden Stadtteilen selbst, viele Narzissen.

Andere Staudenpflanzen – wie Rittersporn oder die herbstliche Anemone (auch Windröschen genannt) – sind auch an der Zufahrt von der B36 zur Stadtmitte zu sehen. „Im Juni werden verblühte Zwiebelpflanzen abgemäht, damit sie wieder stark werden können.“

In Forchheim etwa gibt es Pflanzanlagen beim Hallenbad, bei den Sportfreunden oder am Friedhof, „von April bis November blüht eigentlich immer etwas“. An anderen Stellen gibt es Staudenmischungen etwa mit Schafgabe und Katzenminze, „weil sie insektenfreundlich sind“, so Eisenbarth. Ergänzt wird der Sommerflor durch Blumenkübel.

Gärtnermeister Samuel Schöpfle von der Waldbronner Gemeindegärtnerei hat ebenfalls rund 70.000 bienenfreundliche Blumenzwiebeln wie Narzissen, Tulpen oder Krokusse im Blick. „Wir wollen auch Akzente fürs Auge setzen“, sagt er. Das gilt etwa für den Kurpark, Ortseingänge an markanten Punkten in den Ortsteilen und Blütenstreifen an Straßen. Der Wechselflor – im Mai kommt der für den Sommer – sieht Stiefmütterchen in verschiedenen Farben und insektenfreundliche Stauden wie Frauenmantel, Rosen und anderes vor, ebenso wie frühblühende oder herbstliche Sträucher.

Dieser Tage erfolgt die Pflanzenauswahl. Schöpfle sieht bei vielen Baumschulen wegen des Trockenstresses Lieferschwierigkeiten, aber auch weil viele Privatgärtner stärker als sonst geordert haben. Hinzu komme bei Blumen, dass Überschwemmungen in Holland eine gewohnt große Liefermenge verhindern würden.

Bad Herrenalb wartet noch die Eisheiligen ab

„Wir haben noch nichts gepflanzt, das erfolgt nach den Eisheiligen“, sagt Bauhofleiter Harald Flittner aus Bad Herrenalb. Die Kurstadt wird aus Sparzwängen die Zahl der Sommerblumen reduzieren, wegen der einfacheren Unterhaltung auf Dauerbepflanzung setzen und sich „auf zentrale Plätze, wo sie auch wahrgenommen werden, konzentrieren“, so Flittner.

Im Kurpark werden die Beete wie bisher angelegt. Die Kurstadt hat sich von einer Fachfirma beraten lassen und die Sommerblumen wie Tagetes oder Verbenen (auch Eisenkraut genannt) werden jetzt bestellt.