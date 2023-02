Für den „Tatort“ mit Lena Odenthal wird in Ettlingen gedreht

Fahrzeuge des Südwestrundfunks haben am Freitag in Ettlingen Neugierige angezogen. Der Grund: Im Stadtteil Neuwiesenreben wird für den „Tatort“ gedreht.

Schnell hat sich am Freitag in der Stadt herumgesprochen, dass das SWR Fernsehen mit Fahrzeugen und Crew in Ettlingen-Neuwiesenreben aktiv ist.

Gedreht wurde für den neuen „Tatort“ mit Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). Laut SWR-Sprecherin Annette Gilcher wurde an der Ecke Schumacherstraße/Adenauerstraße in einer Privatwohnung aufgenommen.

Die TV-Kommissarin nehme in der Szene eine Befragung vor – mehr könne leider nicht verraten werden.

Der Krimi mit Arbeitstitel „Avatar“ wird erst 2024 ausgestrahlt. Die Handlung dreht sich um ein tödliches Online-Dating und eine am Rheinufer gefundene Männerleiche.

Niemand weiß, mit wem er dort verabredet war, schon gar nicht seine Ehefrau. Aber einiges spricht dafür, dass es eine Frau war, mit der er sich traf. Womöglich die Joggerin in unmittelbarer Nähe des Tatorts? Es kommt heraus, dass die Frau auf Dating-Plattformen aktiv ist. Womöglich ist ein Date in der realen Welt eskaliert.

Eine zweite Männerleiche wird unter ähnlichen Umständen gefunden. Steckt hinter den Online-Aktivitäten etwas ganz anderes als die Suche nach einer neuen Beziehung?