Wohin sind die Fußballtore des Kunstrasenplatzes am Wasen verschwunden? Das fragte sich kürzlich so mancher Ettlinger Hobbykicker.

Der Kunstrasen ist makellos, das Wetter passt – eigentlich perfekte Bedingungen für eine Runde Fußball auf dem Wasenplatz in Ettlingen. Der ist normalerweise bestens besucht.

Doch wer vergangene Woche auf dem beliebten Platz kicken wollte, staunte nicht schlecht: Auf einmal fehlten die Fußballtore – und das ließ viel Raum für Spekulationen. Auch in den sozialen Netzwerken. Waren vielleicht Vandalen am Werk? Und wie lange muss auf die Tore verzichtet werden?

Pfosten der Ettlinger Fußballtore sind nach sechs Jahren verschlissen

Sven Hanak von der städtischen Garten- und Friedhofsabteilung klärt auf Anfrage dieser Redaktion auf: „An den Pfosten ist eine Schweißnaht gerissen“, so Hanak. Nach sechs Jahren sei das einfach eine Materialermüdung gewesen.

Seit Juli 2018 gibt es den 20 mal 40 Meter großen Kunstrasenplatz mit Tribüne und vier Meter hohen Ballfangzäunen im Wasenpark. Das kleine Stadion hatte der Jugendgemeinderat immer wieder als Wunschprojekt gefordert.

Letztlich investierte die Stadt mehr als 340.000 Euro in den immergrünen Platz. Außerdem gibt es noch einen kleinen Natur-Bolzplatz. Die Unterhaltungskosten für den Kunstrasen werden auf etwa 2.700 Euro pro Jahr beziffert.

Mit 400 Euro vergleichsweise günstig war nun die Reparatur der Torpfosten. Der Baubetriebshof habe die Tore abgebaut. Dann habe man sie für die Schweißarbeiten zu einer Schlosserei gebracht, berichtet Hanak.

Es ist nicht immer so einfach, einen Handwerker zu bekommen. Sven Hanak

Garten- und Friedhofsabteilung Ettlingen

Der Aufwand sei relativ gering gewesen. Dass es trotzdem rund eine Woche dauerte, ehe die Tore wieder an Ort und Stelle standen, liege an der momentanen Situation in der Baubranche.

„Es ist nicht immer so einfach, einen Handwerker zu bekommen“, erklärt Hanak. Das sei bei städtischen Projekten nicht anders als bei privaten.

Seit Donnerstag können auf dem Kunstrasenplatz, der vor allem am Wochenende stark von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen frequentiert wird, wieder Tore erzielt werden.