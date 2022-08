Gartenzaun und Hecke in Ettlingen in Brand gesteckt

Gerade noch rechtzeitig konnten die Anwohner eines Grundstücks in Ettlingen das Übergreifen eines Brands auf das Gebäude verhindern. Anscheinend wurden eine Hecke und der Gartenzaun vorsätzlich angezündet.

Zu einem Brand ist es am Sonntagmittag auf einem Grundstück in Ettlingen gekommen. Wie die Polizei bekannt gab, brannte in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße eine Hecke sowie ein Gartenzaun. Die Polizei geht von Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus.

Das Feuer wurde noch rechtzeitig von den Anwohnern gelöscht, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte. Bei den Ermittlungen des mutmaßlichen Täters setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen gesucht Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon (0721) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.