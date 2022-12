Widerspruch bei überhöhten Preisen

Pläne für Gas- und Strompreisbremse stärken geschröpfte Verbraucher

Zum Jahreswechsel erhöhen viele Strom- und Gasanbieter auch in der Region die Preise. Das Bundeswirtschaftsministerium will Missbrauch aber Einhalt gebieten. Was Verbraucherschützer jetzt raten.