Gebäudebrand in Ettlingen: Thiebautstraße ist gesperrt

In Ettlingen brennt ein Gebäude. Das Haus ist bereits geräumt. Die Einsatzkräfte sind im Großeinsatz.

In Ettlingen ist am Freitagmorgen ein Haus in Brand geraten. Das Gebäude befindet sich nahe des Stadtbahnhofs.

Laut ersten Angaben der Polizei ist das Haus bereits geräumt. Die Thiebautstraße ist für den Verkehr gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.