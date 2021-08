„Schneller unerwünschter Tod“

Gedenkstein: Was geschah mit dem Burbacher Bürgermeister?

Schon oft ist BNN-Leser Heinz-E. Storbeck aus Völkersbach an dem Gedenkstein an der Schöllbronner Straße vorbeigefahren. Jetzt will er wissen: Was ist da passiert? War es ein Unglück? Wir haben es herausgefunden.