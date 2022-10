Investition von 26 Millionen Euro

Stadt sieht Chancen für Vergärungsanlage – Minidrom des MC Ettlingen müsste weichen

Werden künftig in Ettlingen bis zu 50.000 Tonnen Bio-Abfall in einer Vergärungsanlage verwertet und so Tausende Haushalte mit Energie versorgt? Falls es so kommt, müsste das Minidrom des MC Ettlingen weichen. Der Vertrag wurde bereits gekündigt.