Am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr haben gleich mehrere Strafbare Handlungen auf der Landesstraße 613 zwischen Ettlingen und Spessart stattgefunden. Nach Informationen der Polizei fuhr ein Unbekannter mit einem Pkw von Ettlingen in Richtung Spessart als er an der Kurve bei der „Wilhelmshöhe“ aus bislang nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen kollidierte. Der Unfallverursacher entfernte sich gleich nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Albtal.

Die Ermittlungen ergaben, dass der unfallverursachende Pkw wohl gestohlenen war, die Kennzeichen wurden offenbar ebenfalls entwendet. Der Fahrer konnte vom Geschädigten nur vage beschrieben werden. Es handelte sich um eine männliche Person, 185 bis 190 cm groß, schwarze, mittellange Haare und Bart. Der Mann trug einen roten Pullover. Wer Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 in Verbindung zu setzen.

Außerdem wurden die Insassen des geschädigten Autos beide leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich noch heraus, dass der Fahrer dieses Fahrzeugs offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist.