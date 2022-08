Wasser, Limonade und Bier

Getränkehändler rund um Ettlingen beklagen Lieferengpässe

Ist es der große Durst oder gestörte Lieferketten in Folge des Ukraine-Krieges? Einige Ettlinger Getränkehändler bekommen derzeit nicht so viel Nachschub, wie sie eigentlich brauchen. An ihre Kunden richten sie einen Appell.