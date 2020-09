I hätt do mol a Frog

Gibt es unter der Ettlinger Waldkolonie ein zugemauertes Tunnelsystem?

Angeblich soll es in der Waldkolonie in Ettlingen ein unterirdisches Tunnelsystem geben. BNN-Leser Karlheinz-Geiger wollte wissen, was es damit auf sich hat. Tatsächlich ist an dem Gerücht was dran.