Es sieht verheerend aus an so manchen Glascontainern in Ettlingen, in Spessart ist zudem ein Standort weggefallen. Die Beschwerden der Bürger darüber nehmen zu. Der Entsorger rechtfertigt sich.

Das Problem ist nicht neu und es ist weiter ungelöst: An verschiedenen Standorten im Ettlinger Stadtgebiet quellen die Altglascontainer über. Es sieht dort verheerend aus.

Vor und auf den braunen, weißen und grünen Behältern türmen sich Flaschen aller Art und Güte, manchen stecken in Kartons, andere in Plastiktüten. Einige sind zerborsten, entsprechend liegen Glassplitter rum.

Jochen Winter aus Spessart, der viel mit dem Fahrrad in den Ettlinger Höhenstadtteilen unterwegs ist, sagt: „Bei uns und in Schöllbronn laufen die Container über.“ Er habe jetzt auch noch feststellen müssen, dass eine Sammelstelle am Spessarter Friedhof abgebaut worden sei, sodass es nur noch die Container am örtlichen Festplatz und am Parkplatz beim Walderlebnispfad gibt. „Das ist für unseren Ort einfach zu wenig.“