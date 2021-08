Große Stimme, intime Songs

Ettlingen. Es war 2018, als Mary Roos Weber und Johannes Göring alias Johnny Gee den „Offerta Music Award“ gewannen, und selbst ein bisschen darüber erstaunt waren. Dort hatten sie unter anderem mit einer vollkommen neu arrangierten Version des Folksongs „Wayfaring Stranger“ von Johnny Cash überzeugt. Zunächst war ihr gemeinsames Projekt, das Musikduo Scarlet Roos, 2017 nur „just for fun“ ins Leben gerufen worden. „Wir haben immer mal wieder, wenn es sich angeboten hat, was zusammen gespielt, und das kam sehr gut an. Das hat uns ermutigt, mal Aufnahmen und ein Video zu machen.“ Sie traten bei Vernissagen auf, bei Geburtstagen, auf einem Weingut und schafften es 2019 auf die Café-Bühne beim „Fest“ in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage.

Über die Jahre haben sie ihr Programm entwickelt, das Coverversionen und eigene Stücke zusammenbringt. Wobei die Auswahl der Coversongs nicht nach dem Motto geschieht: „Jeder muss es kennen, jeder muss mitsingen können.“ Natürlich streuen sie auch solche Lieder in ihre Auftritte ein, aber „das Prinzip ist: Welcher Song gefällt uns beiden, und wie können wir beide unsere jeweiligen Stärken ein bringen, sodass jeder sein Markenzeichen reinsetzten kann“, erklärt Göring.

Als in Zeiten des Lockdowns keine Live-Auftritte möglich waren, bauten sich die Beiden, die auch privat ein gutes Team sind, ihr eigenes Studio im Wohnzimmer und begannen mit den Aufnahmen für die CD „Back To Green“. „Ich mache seit über zehn Jahren Home-Recording. ich habe mich nochmal ins Aufnehmen reingefuchst und habe neues Equipment gekauft. Aber meine Vorgehensweise war trotzdem rein nach Gefühl, nicht mit dem Wissen eines Toningenieurs.“

Sechs leise, intensive Songs sind nun zu hören, davon drei eigene, angesiedelt zwischen den Stilrichtungen Americana, Folk und Blues, mit allen klassischen Singer-/Songwriter-Qualitäten ausgestattet. Im Vordergrund steht Roos Webers Stimme „Ich möchte es fühlen, das hat schon eine gewisse Melancholie. Da kann ich mich am besten ausdrücken“, sagt sie. Göring liefert dazu eine sehr zurückhaltende Begleitung mit Gitarre, Piano und Cajon. Der vielseitige Musiker, der auch schon Blues, Fusion und sogar Heavy Metal gemacht hat, hat sich dabei aufs Wesentliche konzentriert. „Es ist schwer, es mit Worten zu beschreiben. Beim Titelsong beispielsweise habe ich unheimlich viel rumexperimentiert, das geht ja schon in Richtung Western, Americana und wir haben sphärische Klänge drin.“ Er habe kein Bedürfnis, sich da „auszududeln“. Es müsse einfach gut klingen.

Die EP erscheint auf dem Independent-Label des Ettlinger Musikproduzenten Ralf Postler. Der weiß durchaus um die Schwierigkeiten, neuer Musik von weniger bekannten Künstlern Gehör zu verschaffen, aber er sieht ein Chance vor allem bei Internet-Radios: „Die Redakteure dort sind immer noch froh, wenn sie Produktionen kriegen, die neu sind und die sie spielen können.“

Die CD „Back To Green“ wird offiziell am 11. September veröffentlicht, kann aber ab sofort über die Homepage www.scarletroos.de bezogen werden. Dort gibt es auch Hörproben und Videos.