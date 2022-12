Eigentlich durch learning by doing. Wir haben allerdings zwei Teamkapitäne, die Neulingen das Wichtigste beibringen und Fehler korrigieren. Ein bisschen rechnen können sollte man auch – trotz Automat. Wir spielen im E-Darts in der Liga Nordbaden, sind gemischte Teams. Trainiert wird einmal wöchentlich zwei bis zweieinhalb Stunden. Man sollte Darts nicht unterschätzen, das sieht zwar alles recht einfach aus, kann aber ganz schön anstrengend sein. Gäste, die bei uns mal reinschnuppern wollen, sind uns willkommen. Und einen Termin dürfen sich Interessierte schon mal merken: das Benefizturnier für Jedermann am 19. August. Der Erlös geht mal wieder an Scharinger and Friends.