Start am 22. Februar

Grundschulen in Ettlingen und Umgebung sind gerüstet für den Wechselunterricht

Am 22. Februar kommen die Grundschüler in Baden-Württemberg zurück in die Klassenzimmer. Lehrer ächzen unter der Dreifachbelastung aus Fern- und Präsenzunterricht sowie Notbetreuung, manche Eltern wünschen sich mehr Unterricht.