Ich finde es wichtig, dass die Kinder so viel wie möglich in der Schule sind. Und ich finde, dass viel getan wird, um eine Ansteckung in der Schule zu vermeiden. Ich weiß auch um die Solidarität unserer Eltern, dass sie ihre Kinder zuhause lassen, wenn diese Krankheitssymptome haben. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert: Wir hatten keinerlei Ansteckung in der Schule, obwohl es außerhalb einige Fälle bei Kindern oder in deren Umfeld gab.